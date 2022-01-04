桃機清潔員確診 忠貞市場及周邊10個里擴大清消

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園4日電）桃園機場清潔員及防疫計程車司機染疫。桃園市政府防疫消毒大隊與國軍三三化學兵群今天下午前往染疫者足跡中壢區忠貞市場進行大規模消毒，並針對市場周邊10個里進行擴大消毒。

桃園機場停車場1名清潔人員昨晚確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），且跨年期間曾至忠貞市場擺攤；今天又有2名清潔員以及1名防疫計程車司機染疫。

桃園市政府環保局今天發布新聞稿表示，下午2時由防疫消毒大隊結合國軍三三化學兵群，針對市場內部店家、外部攤商區進行清消，並針對市場周邊10個里進行擴大消毒，包含中壢區龍平里、龍岡里、龍東里、龍安里等4里，以及平鎮區龍興里、忠貞里、貿易里、中正里等4里，和八德區霄裡里與龍友里等2里。

環保局也說，明後2天也會持續針對該市場與周邊鄰里進行消毒，請市民安心。

環保局表示，針對確診者親人就讀的2間學校，防疫消毒大隊也在上午完成校內教室、走廊及公共空間消毒，並以水霧消毒車針對學校外圍進行大規模清消。（編輯：方沛清）1110104