溫管法修法 環保署：草案最快1至2個月送行政院

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（中央社記者張雄風台北6日電）溫管法仍在修法，環團今天提6大建言，如納氣候公民大會、碳費徵收原則、溫管基金公正轉型及設立氣候會報辦公室等；環保署表示，草案最快1至2個月完成溝通程序，送行政院審查。

多組環團今天聯合舉辦「新年淨零新願景：氣候立法加速前行，六大重點實踐淨零」記者會，針對溫室氣體減量及管理法修法草案表達看法，並要求行政院納入公民團體建議，盡速提出修法草案進立法院審議。

行政院環境保護署環境衛生及毒物管理副處長黃偉鳴告訴中央社記者，日前已完成草案研商會，接下來會與各部會、地方政府進行溝通協商，也需要逐步回應各界意見，最快也需要1、2個月的時間處理，才能送行政院審查。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯批評，溫管法修法草案中，是由行政院國家永續發展委員會跨部會協調，但永續會專業能力不足、欠缺實際政策、預算建議權，「沒有任何實際效益」；應成立氣候會報辦公室，有預算的編列統整權利。

此外，趙家緯說，跨部會權責在草案中是放在說明欄，沒有具體效益，沒辦法改善各部會踢皮球的狀況，也都沒有提到勞動部、衛福部對勞工或弱勢族群的責任。應該移到本文中，且納入勞、衛兩部。

地球公民基金會研究員楊書容指出，肯定環保署給出比較完整的減量管制工具，但要增加對外溝通，明確指出碳費就是污染者付費的概念。

綠色公民行動聯盟研究員魏揚補充，碳費費率應在母法中提到「以可帶來具體、有效之減碳成果為原則，並每年定期審酌」；溫管基金應該回饋受氣候衝擊影響的脆弱族群、勞工轉職等公正轉型，避免「產業左手付碳費、右手領補助」。

魏揚提到，環保署曾委託倫敦政經學院進行「台灣碳定價之選項」研究，未來在修訂子法時則可參考以1噸二氧化碳10美元起徵，且逐年調升，至2030年應增加為每噸98美元。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝則認為在草案中訂定階段管制目標時，應該舉辦聽證會，讓各主管機關更具體回覆；另外應納入公民訴訟條款。

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環境正義基金會專案主任葉于瑄呼應公民參與的重要性；此外全球都在談禁止毀林、沿岸藍碳生態系等，表示自然生態系對國家的重要性，但台灣的氣候法卻未提及。

台灣青年氣候聯盟熱行長侯俊吉說，歐洲各國、韓國等都有舉辦氣候公民大會，可以做為政策規劃依據。趙家緯補充，法國的氣候公民大會最具實質影響，甚至可以納入預算編制；德國則是地方政府與民眾溝通政策推動；英國在氣候公民大會的決議，也會送進議會進行討論。（編輯：陳政偉）1110106