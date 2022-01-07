更多編輯台推薦新聞：
法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍
國際

法媒：中國利用立陶宛 向歐盟揮動經濟脅迫之劍

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩
國際

研究：疫情期間出生嬰兒 發展略遜以往小孩

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨
國際

哈薩克威權統治掀動盪 看懂瓦斯漲價如何引爆30年積怨

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果
運動

喬科維奇遭澳洲撤簽證 專家：須舉證法律疏失才能扭轉遣返結果

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

雪霸高山降2022年初雪 近期入山應備雪攀裝備

2022/1/7 10:16（1/7 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
低溫搭配水氣，雪霸國家公園海拔3000公尺以上三六九山莊、武陵四秀桃山等地區7日清晨降雪，山友把握機會拍照。雪霸國家公園管理處呼籲近期要入山的民眾應確實準備好雪地攀登裝備，確保安全。（布農卡里布灣協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月7日
低溫搭配水氣，雪霸國家公園海拔3000公尺以上三六九山莊、武陵四秀桃山等地區7日清晨降雪，山友把握機會拍照。雪霸國家公園管理處呼籲近期要入山的民眾應確實準備好雪地攀登裝備，確保安全。（布農卡里布灣協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月7日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）雪霸國家公園海拔3000公尺以上高山今天清晨降雪，這是雪霸2022年初雪，目前積雪約4到5公分，近期要入山民眾應確實準備岩盔、冰爪和冰斧等雪地攀登裝備，確保安全。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雪霸國家公園管理處副處長陳俊山接受媒體聯訪表示，清晨6時許，高山協作回報包含三六九山莊以上、武陵四秀的桃山等地區水氣充足，溫度低於攝氏0度以下，天空開始飄下陣陣白雪。

陳俊山說，飄雪斷斷續續，由於白天氣溫回升，積雪會變硬冰，登山步道較濕滑，提醒民眾近期如果入山，雪攀裝備要齊備，行經高風險路段注意安全，並確認體能狀況，如果不熟悉雪攀，可改天造訪，「山永遠都在」。（編輯：李明宗）1110107

雪霸國家公園海拔3000公尺以上的三六九山莊、武陵四秀桃山等地區7日清晨降雪，這是雪霸2022年初雪。（布農卡里布灣協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月7日
雪霸國家公園海拔3000公尺以上的三六九山莊、武陵四秀桃山等地區7日清晨降雪，這是雪霸2022年初雪。（布農卡里布灣協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月7日
延伸閱讀
影片／玉山上午下雪 2022年首場
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族