雪霸高山降2022年初雪 近期入山應備雪攀裝備

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低溫搭配水氣，雪霸國家公園海拔3000公尺以上三六九山莊、武陵四秀桃山等地區7日清晨降雪，山友把握機會拍照。雪霸國家公園管理處呼籲近期要入山的民眾應確實準備好雪地攀登裝備，確保安全。（布農卡里布灣協作提供）中央社記者管瑞平傳真 111年1月7日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣7日電）雪霸國家公園海拔3000公尺以上高山今天清晨降雪，這是雪霸2022年初雪，目前積雪約4到5公分，近期要入山民眾應確實準備岩盔、冰爪和冰斧等雪地攀登裝備，確保安全。

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雪霸國家公園管理處副處長陳俊山接受媒體聯訪表示，清晨6時許，高山協作回報包含三六九山莊以上、武陵四秀的桃山等地區水氣充足，溫度低於攝氏0度以下，天空開始飄下陣陣白雪。

陳俊山說，飄雪斷斷續續，由於白天氣溫回升，積雪會變硬冰，登山步道較濕滑，提醒民眾近期如果入山，雪攀裝備要齊備，行經高風險路段注意安全，並確認體能狀況，如果不熟悉雪攀，可改天造訪，「山永遠都在」。（編輯：李明宗）1110107