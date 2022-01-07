春安勞檢擬查3350場次 首納夜間工作場所

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勞動部7日舉行例行業務報告，職業安全衛生署組長李文進（左）會中宣布，111年春安期間加強勞動檢查實施計畫正式啟動，為期40天，盼業者加強歲末及春節期間的勞工工作安全。中央社記者吳欣紜攝 111年1月7日

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（中央社記者吳欣紜台北7日電）勞動部職安署今天宣布，因應企業接近年關趕工、歲修作業增加，啟動40天春安勞檢，預計實施至少3350場次勞動檢查，除會針對營建、交通運輸業加強勞檢，也納入夜間工作項目。

勞動部今天舉行例行業務報告，職業安全衛生署組長李文進會中宣布，111年春安期間加強勞動檢查實施計畫正式啟動，盼業者加強歲末及春節期間的勞工工作安全。

李文進表示，隨著年關將近，事業單位歲修、清理或趕工等臨時性及動態性作業增加，發生職業災害及因超時工作產生過勞風險也會相對升高，這次春安勞檢對象包含大型公共工程、石化工廠、大樓外牆清洗等高風險工作場所以及交通運輸業、零售量販店、儲配運輸物流業等。

李文進也提到，去年發生超商暴力事件，因此今年特別將有夜間工作的場所納入勞檢，包含便利超商、旅宿業、物流配送及醫療院所等。

此外，春節期間，民眾可能增加點外送次數，李文進說，昨天已經與交通部公路總局、警政署等單位邀請3大外送平台開會，要求提出合理派單的改善作為，避免外送員因為疊單等趕時間而發生職災，這也不排除在春安勞檢期間實施勞動檢查。

李文進說，今年春安勞檢預計實施至少3350家場次勞動檢查，其中包含360場次勞動條件檢查、2990場次職業安全衛生檢查。

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春安勞檢實施首日，職安署今天由署長鄒子廉及2名副署長到部分營造工地實施勞檢，已稽查23個工地共69個事業單位，結果查到159項次違規、35項停工，主要違規項目包含高空未設置護欄、未設置防止感電用漏電斷路器等，總計開罰新台幣471萬元。

李文進表示，春安勞檢實施為期40天，如果勞檢發現事業單位違反勞動基準法，每項可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰，違反職業安全衛生法部分，每項最高可處30萬元罰鍰，如有立即發生危險者，將依法停工。（編輯：管中維）1110107