思源埡口清晨現雪白霧淞美景 宛如北國銀色世界

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位於宜蘭縣與台中縣交界處的思源埡口省道台7甲線路段，12日清晨受強烈大陸冷氣團南下影響，樹枝上結滿了霧淞，一片雪白。（民眾沈張鴻提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月12日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣12日電）受強烈大陸冷氣團南下影響，位於宜蘭縣與台中縣交界處的思源埡口省道台7甲線路段今天清晨出現雪白霧淞美景，長度至少500公尺，宛如北國銀色世界。

民眾沈張鴻昨天得知強烈大陸冷氣團來襲，今天凌晨3時就從宜蘭平地出發，今天清晨6時抵達思源埡口。

沈張鴻告訴中央社記者，思源埡口附近的台7甲線至少有500公尺長的路段樹群上出現雪白霧淞，雖濕度不足沒有下雪，但不虛此行，霧淞近中午時已陸續融化。

公路總局第四區養護工程處獨立山工務段今天接受中央社記者電訪時表示，經巡視，省道台7甲線山區路段清晨沒有結冰，道路正常通行。（編輯：戴光育）1110112