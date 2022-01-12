男大生校內挖礦作網拍 台科大：宿舍不能營利

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（中央社記者陳至中台北12日電）台科大一名學生在宿舍自組5台礦機挖虛擬貨幣，並進貨作網拍，貨品遭扣押，因而提告校方侵占。台科大則解釋，宿舍不應挖礦或營利，代收包裹也是服務性質，並澄清沒有侵占學生物品。

一名自稱「礦王」的男大生在臉書發文指出，去年籌錢自組5台礦機，放在宿舍中運轉賺錢，後來又再經營礦機相關設備網拍，到年底營業額達到新台幣172萬元。但後來貨品遭學校扣押，讓他氣到提告侵占。

對此，台科大校方今天解釋，該名學生寄送物品到學校宿舍，因聯繫不到本人領取，學校人員才將物品放置在宿管中心，並通知學生進行後續處理，校方並無侵占的事實。

校方也指出，學校宿舍協助代收包裹，是服務性質而不是營利性質；學生於宿舍內挖礦機，不符合學術網路的使用規範。至於學生是否能在宿舍從事營利行為，後續將建立相關規定和制度。

校方強調，尊重學生的多元發展，也提供創新創業的培育空間和管道，宿舍主要是研究、生活、學習的場域，不應用於挖礦和營利事業。（編輯：陳政偉）1110112