退場條例擬提案讓校產可捐私校 教團意見不一

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（中央社記者許秩維、陳至中台北13日電）立法院審議私校退場條例，有立委提案私校退場後可將校產捐贈私校興學基金會，引發全教總、高教工會等教團反彈，私校工會則表達支持，認為對私校教育有實質幫助。

立法院近期審議私立高級中等以上學校退場條例，傳出研擬讓退場私校可將校產捐給財團法人私立學校興學基金會，全國教師工會總聯合會、台灣高等教育產業工會昨天聯合發出聲明，擔心私校興學基金會將校產再轉手給其他私校，大開「校產歸私」的後門。

全國私校工會今天發布新聞稿指出，支持退場私校校產歸公對象增加「私校興學基金會」，理由是私校興學基金會設立的宗旨是支持私校辦學，退場私校校產回歸挹注私校辦學，比捐給地方政府、退場基金和公校更具積極意義。

全國私校工會提到，私校興學基金會是公益法人，董監事由政府及私校代表組成，對該基金的捐贈受法律規範用於私校發展，未曾聽聞有基金被私人侵占，教團將退場校產捐給私校興學基金解讀為「校產歸私」是扭曲事實的說法。

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全國私校工會也呼籲立法院儘速三讀通過私校退場條例，淘汰劣質私校並集中資源扶助有心辦學的優質私校，讓私校有機會與公校競爭並發展為一流學校；退場私校校產捐贈私校興學基金，可展現政府重視私校教育，而非放任私校自生自滅或透過少子女化消滅私校，同時也對私校教育有實質幫助。

教育部則說明，私校退場後可將校產捐贈私校興學基金會是立委提案構想，教育部仍建議維持行政院函送立法院審議的退場條例內容，規劃將退場學校的剩餘財產捐贈退場基金、中央機關、公立學校或地方政府。（編輯：管中維）1110113