戶外教學沒投保學生摔傷 台東大學：暫停教師開課

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（中央社記者盧太城台東14日電）國立台東大學「運動與健康」課程戶外教學，1名陳姓學生騎腳踏車時摔傷。校方今天表示，吳姓教師疏忽未辦保險，將依規定處理，同時下學期老師的這門課程將暫停。

台東大學今天發布新聞稿，學校通識中心的「運動與健康」課程，去年12日24日經調課，吳姓教師帶學生往返太麻里騎乘發生意外，學校表示歉意，已請學務處全力協助慰問金、傷病住院申請與學生團保給付申請。另外也請應用科學系主任與導師持續關心學生狀況，並與家長保持密切聯繫。

台東大學表示，學校要求教師戶外教學必須依照「學生校外活動安全輔導要點」規定辦理投保；教師一時疏忽，未依規定辦理，純屬個人行為，相關責任將另案處理。下學期吳姓教師這門課程將暫停開課，學校並加強相關宣導。

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台東大學指出，吳老師這門課程帶領學生腳踏車校外踏察已10餘年，深獲學生好評，例如這次「遠征太麻里」，學生在心得報告寫下「對每一次旅程都很深刻，如果下學期還有機會，願意再選一次鐵馬！」、「結束這趟旅程後在心裡給自己大大的讚嘆。經過了整個學期歷練，明顯感受自己的進步，那種成就感是無可比擬的。」

台東大學表示，學生意外受傷，吳老師心裡十分難過，看著救護車送到醫院後，繼續帶領其他30幾名學生完成行程；2天後打電話安慰受傷的學生好好休息，學生的父親也在場，學生則回答「這趟自行車旅程很有意義，實在是很想騎完」師生互動良好。（編輯：郭諭儒）1110114