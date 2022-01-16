澎湖2確診印尼漁工二採陰 與接觸者共35人全改自主管理

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澎湖縣14日有2名印尼籍漁工感染COVID-19，但再經2次核酸檢測後全為陰性。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

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（中央社澎湖縣16日電）澎湖縣14日有2名印尼籍漁工感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但再經2次核酸檢測後全為陰性，澎湖縣政府今天將這2名漁工與33名匡列接觸者解除隔離，35人全改為7天自主健康管理。

澎湖縣政府今天發布新聞表示，33歲印尼籍漁工（案 17846）與28歲印尼籍漁工（案17898）2人在三軍總醫院澎湖分院2次核酸檢測（PCR）都是陰性，不僅病毒量低，且血清抗體檢測lgM陰性、lgG陽性、N抗體陽性，顯示非近期感染，已達中央指揮中心解隔標準。

澎湖縣政府指出，經中央同意，這2名印尼漁工與33名匡列接觸者，一併解除隔離，全改為進行7天自主健康管理。

澎湖縣政府發言人陳其育表示，案17846在1月13日檢疫期滿，自台搭機抵達澎湖；14日入住宿舍，經PCR採檢陽性，CT值32。

陳其育指出，案17846同宿舍室友的案17898被匡列接觸者，經採檢為陽性，CT值為35，2人送往三總澎湖分院隔離；另匡列33名接觸者，在澎湖縣勞工育樂中心檢疫。（編輯：戴光育）1110116