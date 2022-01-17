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直播／本土增17例、境外移入49例 桃機案累計確診破百
首頁 / 生活

西堤群聚傳至少再增4例確診 陳時中下午說明

2022/1/17 10:38
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（中央社記者江慧珺台北17日電）COVID-19疫情持續延燒，桃園市教育局昨夜發布再增國小、幼兒園與安親班今天起停課14天，傳西堤餐廳群聚至少再添4人確診，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午將說明。

自桃園機場衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，擴及歌友會、居服員、銀行、餐廳與校園。桃園中壢的聯邦銀行健行分行發生群聚感染，銀行員1月7日尾牙赴西堤中壢中山店用餐，引起餐廳群聚。

中時新聞網昨天深夜報導，桃園一家5口1月9日曾赴西堤用餐，除了父親陰性外，其餘4家人包括媽媽、兄妹和1名1歲嬰兒都確診，西堤餐廳群聚案至少再添4例個案。

桃園市政府教育局昨天深夜也發布訊息表示，中壢區的內壢國小、安親班佳音英語元生分校及美奇幼兒園，今天起停課14天。

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此外，桃園市教育局今天上午公布，中壢國中、中壢家商、武陵高中及中興國中採檢結果陰性，明天恢復實體上課；至於中原大學、治平高中及啟英高中採檢結果尚未出爐。

截至昨天下午，聯邦銀行健行分行與西堤中壢中山店相關確診個案累計已達37人。最新本土COVID-19疫情狀況，以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：郭諭儒）1110117

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