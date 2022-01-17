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疫情32/300

桃園個案確診足跡涉大溪平鎮2車行 中壢老窩咖啡館、星巴克在列

2022/1/17 17:02（1/17 17:17 更新）
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桃園市府17日公布確診者疫調足跡，除大溪、平鎮區2間車行及石門水庫，其餘主要分布在中壢區。（桃園市政府提供）
桃園市府17日公布確診者疫調足跡，除大溪、平鎮區2間車行及石門水庫，其餘主要分布在中壢區。（桃園市政府提供）
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（中央社記者管瑞平桃園市17日電）桃機衍生西堤餐廳COVID-19群聚，桃園市府今天公布確診者疫調足跡，除大溪、平鎮區2間車行及石門水庫，其餘主要分布在中壢區家樂福、星巴克、全聯、小北百貨及殯儀館等。

桃園市政府下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中公布6名確診個案（案17929、17931、17934、17935、17969、17970）於1月9日至15日的21處公共場所足跡。

包括中壢區的波士隱形眼鏡名店、西堤牛排中壢中山店、救國團中壢終身學習中心、好鮮屋米粉湯、全聯中壢中美門市、家樂福中原店、早到晚到中壢店、桃園市針織工職業工會、星巴克復興門市、老窩咖啡館中壢站前店、光南大批發中壢中山店、三帝車業、歐多百機車材料行、小北百貨中壢龍岡店、拾事咖啡、通天殯儀館、全聯中壢環東門市、海都快炒。

另外還有大溪區勝大機車行、平鎮區俊雅機車行，以及石門水庫溪洲大橋。

桃園市府指出，今天另增設「大園市民活動中心採檢站」，目前全市共有10處臨時採檢站提供服務，民眾如曾與確診者足跡重疊或有其他必要性，都可前往採檢。（編輯：李錫璋）1110117

（桃園市政府提供）
（桃園市政府提供）
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