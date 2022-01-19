先天成骨發育不全 罕病學童孫翊倫樂觀面對人生

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高雄大灣國中學生孫翊倫（前中）罹患罕見疾病，仍積極樂觀面對人生，獲國語日報社2021兒童少年好YOUNG人物「人生價值類」獎項肯定。（高雄市教育局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月19日

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（中央社記者蔡孟妤高雄19日電）高市大灣國中1年級學生孫翊倫罹患罕見疾病，先天成骨發育不全，身高僅100公分、體重13公斤，但他樂觀面對人生，盼未來從事電腦程式設計工作，研發協助身障者的生活輔助系統。

孫翊倫民國109年曾獲總統教育獎，110年獲頒周大觀文教基金會全球熱愛生命獎章，近期再獲國語日報社2021兒童少年好YOUNG人物「人生價值類」獎，市府教育局副局長黃盟惠等人今天到校頒獎，表揚他的樂觀精神。

教育局今天發布新聞稿表示，孫翊倫先天成骨發育不全，脊椎彎曲達70度，雙腳變形，12歲年齡身高僅100公分，體重也僅13公斤。

黃盟惠表示，孫翊倫獲國語日報社2021兒童少年好YOUNG人物「人生價值類」獎，奮戰病痛、展現生命韌性、不輕言放棄的人生態度值得稱許。

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大灣國中校長陳碧媛說，孫翊倫學習態度積極、負責任，從9月入學至今不曾遲到早退。他也有語言天份，這學期也代表高雄市參加全國國語文競賽，榮獲閩南語朗讀全市第1名。

孫翊倫曾接受國語日報社訪問表示，他必須靠游泳擴胸避免臟器壓迫，但這種痛讓他更想活下去。他並希望未來能從事電腦程式設計工作，研發一套協助身心障礙者的生活輔助系統。（編輯：黃世雅）1110119