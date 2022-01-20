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疫情28/300

中研院P3實驗室人員染疫案 決議開罰15萬元

2022/1/20 14:47（1/20 15:09 更新）
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去年12月初剛離職的中研院P3實驗室人員確診感染COVID-19，指揮官陳時中20日表示，將依法開罰新台幣15萬元。圖為台北市環保局消毒人員在中研院基因體研究中心周邊消毒。（中央社檔案照片）
去年12月初剛離職的中研院P3實驗室人員確診感染COVID-19，指揮官陳時中20日表示，將依法開罰新台幣15萬元。圖為台北市環保局消毒人員在中研院基因體研究中心周邊消毒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、江慧珺、張茗喧台北20日電）去年12月有1名已離職的中央研究院P3實驗室人員確診COVID-19，疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這起事件已完成檢視，決議將依法開罰新台幣15萬元。

前中央研究院P3實驗室人員確診COVID-19本土病例（案16816），據中研院送交指揮中心報告書，內部調查共發現3項感染暴露風險因子。首先，實驗操作區與非操作區均存在環境污染；其次，個案及其他實驗室人員均僅穿著一般防護裝備執行實驗；第3，個案於脫除防護裝備過程先行脫口罩。

陳時中今天下午在疫情記者會中說明，針對中研院P3實驗室染疫案，已交由專家完成整體事件檢視，最終決議依據「傳染病防治法」第34條及第69條，以最高罰鍰金額，開罰15萬元。

陳時中說，中研院收到裁處書次日起，須於1個月內完成改善。中研院過去這段期間，雖然已對防範P3實驗室染疫重演進行改善工作，但仍希望中研院就裁處書要求再次檢視，確保實驗室內標準流程落實程度。（編輯：陳政偉）1110120

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