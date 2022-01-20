2021全球均溫史上第6高 鄭明典：回不去了

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（中央社記者張雄風台北20日電）中央氣象局長鄭明典今天表示，2021年全球均溫排名史上第6高，自2014年全球均溫刷新紀錄起，之後雖然氣溫有高溫振盪，但再也沒有低於2014年；他也認為已經「回不去了」。

鄭明典今天在臉書引用美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）2021年年度氣候報告，全球均溫比上世紀平均溫度高攝氏0.84度，成為有紀錄以來第6高溫年。

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鄭明典進一步說明，根據資料，2014年破紀錄、015再破紀錄、到2016年連3年的破紀錄，之後全球平均氣溫雖有高低振盪，但是都沒有低於2014年的紀錄；等於是2014之後，全球平均氣溫振盪範圍已經和過去「脫鉤」；在他個人生命經驗裡，氣候狀態不是高低振盪，而是已經「回不去了」。

據NOAA 2021年年度報告，自2013年至2021年分別列入高溫年的前10名（其中第9名為2010年），而2005年則是21世紀以來創高溫紀錄的第1年，與2013年並列第10名；全球氣溫自1880年起約每10年增加0.08度；1981年之後增溫幅度增擴大至0.18度。（編輯：陳清芳）1110120