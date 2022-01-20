旅遊業者1歐元房屋計畫 尋人當房東免費住義大利

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（中央社記者余曉涵台北20日電）旅遊業者Airbnb今天表示，啟動「1歐元房屋」計畫，尋找合適人選前往義大利西西里島免費入住1年，更可擔任房東，出租經知名設計團隊巧手改造、獨具歷史魅力的義大利連棟房屋。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，旅遊、生活與工作的界線日趨模糊，旅遊業者Airbnb今天發出新聞稿表示，啟動「1歐元房屋」計畫，尋找合適的人選前往義大利西西里島，免費入住「最美村莊」珊布卡（Sambuca）獨具風格的Airbnb房源1年。

Airbnb表示，獲選的旅客將從6月30日起開始擔任為期1年的Airbnb房東，不僅協助促進當地社區發展，更可以保留擔任房東的所有收入，同時也能邀請至多4名的親朋好友同行。

Airbnb指出，這次計畫的構想，來自於2019年珊布卡「1歐元房屋」振興運動；當時珊布卡面臨人口嚴重外流、旅遊產業沒落等問題，於是決定以1歐元的價格出售部分房屋，鼓勵並吸引年輕人才回鄉、帶動國際企業資金挹注，藉此推廣迷人的南義風情和文化遺產。

獲選者在抵達珊布卡後，將於入住的第1個月接受培訓，Airbnb指出，培訓課程包含參加由當地達人舉辦的義大利語和烹飪課程，透過深度了解當地文化與日常，創造不同以往的生活體驗。

Airbnb說，旅客可以在融入西西里島當地社區的同時，利用出租房源以外的零碎時間遠距辦公，充分展現彈性，開啟結合工作和生活的全新旅行方式。

除體驗道地義大利村莊文化，獲選的幸運旅客也將免費入住位於珊布卡市中心、由義大利建築公司Studio Didea旗下設計師翻修改造的Airbnb房源。

Airbnb表示，入住房屋在重新裝修時，外觀不但使用了與當地景觀協調的材料和顏色，層樓的結構更融合珊布卡傳統手工藝和現代設計工法，可說是西西里島建築展現迷人特色的經典代表。（編輯：陳政偉）1110120