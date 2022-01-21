退休經商失敗再出發 銀髮中心助84歲高齡者再就業

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）84歲陳大哥退休後和太太經營小本生意，卻因生意不佳將退休金消耗殆盡，陳大哥後來積極尋職，在銀髮人才中心就服員協助下，擔任汽車駕訓班汽車駕駛考驗員，並穩定工作至今。

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心今天發布新聞稿，分享一名高齡者成功求職案例。

今年84歲的陳大哥擔任監理所驗車檢測及考證員30多年，退休後和太太一起經營便當店做小生意，但店裡生意一直不太好，還將原先的退休金消耗殆盡，退休生活陷入經濟困境的陳大哥經朋友介紹，先到中和就業中心辦理求職登記，後來再經轉介來到勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署北基宜花金馬區銀髮人才資源中心。

銀髮中心表示，陳大哥積極的向就業服務員表示，自己對工作職位沒有設限，如果清潔類型的工作機會較多，他也願意嘗試，由於陳大哥沒有相關工作經驗，因此就服員也先向他說明清潔相關的工作內容，並提供工作範例影片讓陳大哥對工作更有概念。

後來，就服員當天就立即協助陳大哥聯絡了幾間友善銀髮的公司，其中2間公司當下就邀請陳大哥前往面試，陳大哥後續也順利錄取大樓清潔的工作。

不過，才工作一個多月，陳大哥就碰上大樓更換物業公司而再度失業，且當時適逢台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒時期，陳大哥雖重新積極朝清潔相關工作尋職卻未有所獲。

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銀髮中心表示，後來就服員重新檢視了陳大哥的履歷，認為他有合格考驗員的國家證照，再加上過去多年來的經驗與專業，也許往相關領域尋職會有更多機會，後來就幫陳大哥找到了汽車駕訓班的汽車駕駛考驗員一職，陳大哥也在面試後一週開心上工，並穩定工作至今。

銀髮中心主任余璦君表示，退休後再就業已逐漸成為高齡社會的趨勢，只要秉持著積極的態度與開放的心胸，高齡再就業絕非不可能的任務，且銀髮中心經常與友善銀髮廠商合作辦理徵才活動，還會針對相關職缺拍攝工作影片讓求職者參考，就算沒有相關工作經驗也能快速了解工作內容，歡迎有就業需求的55歲以上銀髮族上銀髮資源網參閱相關資訊。（編輯：張芷瑄）1110121