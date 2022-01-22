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亞旭竹北1員工曾到桃園廠洽公 安排採檢中

2022/1/22 12:42
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）遠雄自由貿易港區內亞旭電腦爆發群聚感染，新竹縣衛生局聯繫亞旭竹北廠後，確認有178名員工負責研發，初步調查有1人曾到桃園廠洽公，已安排採檢中。

新竹縣衛生局緊急聯繫亞旭竹北廠，了解竹北廠共有178名員工，主要做研發，並無生產線和移工需求，初步調查有1名員工曾在1月13日到過桃園廠洽公，已安排採檢中。

竹縣衛生局表示，目前協調亞旭竹北廠加強人員自我健康監視，包含清潔外包保全人員等，今天全面環境清潔消毒，衛生局也提供篩檢建議給廠方，可協助媒合縣內醫院給廠方企業快篩，或請企業採購居家快篩試劑替員工快篩。

竹縣府指出，亞旭電腦竹北廠將從24日起實施分流上班、居家辦公。

桃園機場群聚衍生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）社區疫情擴大，華碩集團旗下亞旭電腦位於桃園機場旁遠雄自由貿易港區內的工廠，有2名移工1月9日去西堤用餐未被匡列採檢，昨天確診、傳染4名同事，經全廠採檢，昨晚再有60名員工確診。

桃園市府公布，亞旭電腦發生群聚感染，昨天一共採檢1005人，其中有63人陽性確診，加上原先確診的6人，共有69人染疫，另有1名離職員工因搭機返國需求自費採檢陽性，共計有70人確診。（編輯：李亨山）1110122

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