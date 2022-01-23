圓山飯店確診廚師最新疫調 陳時中下午說明

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）桃園西堤疫情燒進亞旭電腦，高雄港疫情持續篩檢，指揮中心昨天晚間指出圓山飯店一名廚師確診，指揮官陳時中今天下午2時舉行記者會，說明最新疫調及採檢進度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，台北市昨天才出現一名婦人被高雄返家的兒子傳染，之後又傳出圓山飯店也有員工確診消息，指揮中心昨天晚間證實此消息，個案Ct值13，相關疫調、接觸者匡列及防治工作持續進行。

台灣昨天新增82例本土病例，確診者包括高雄港區維修人員相關接觸者12人、亞旭移工相關接觸者64人（6人本國籍、58人菲律賓籍）、2人有高雄旗津活動史、2人是已知確診者的接觸者、2人感染源調查中。

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疫情指揮中心指揮官陳時中認為，高雄疫情傳播速度非常快，屬於相對嚴重案件，相較桃園亞旭疫情暴露時間可能稍短一點點，擴張情況相較應沒這麼嚴重，但2案都很嚴重，都是社區傳染最具威脅性的案例。

由於疫苗被視為恢復正常生活的關鍵之一，COVID-19疫苗第3劑施打，最新本土COVID-19疫情狀況，以及疫苗接種狀況，陳時中將於指揮中心下午2時的疫情記者會上說明。（編輯：卞金峰）1110123