疫情延燒南部 高雄餐旅出現退訂但外帶年菜增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）高雄市連日出現COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診案例，原本過年期間，平均8成以上的飯店住房率，近日陸續有民眾退房約1成，尾牙、過年圍爐也有取消情形，但外帶年菜增多。

高雄市政府觀光局接受中央社記者訪問表示，過年期間，高雄市一般飯店平均訂房率約7至8成，觀光飯店則有8成以上，最近因民眾擔心疫情，有退訂情形發生，平均退訂約1成。

高雄漢來大飯店對中央社記者表示，原本1、2週前，過年期間的家庭房都客滿，但因有人退房，現在還可以訂房；飯店客房近期也有改裝整修，盼吸引客人。

高雄福華大飯店也表示，過年期間，原本訂房已逾9成，但最近來詢問如何退訂的電話增多；不過至少這波疫情，還知道高風險區域在哪裡，如高雄港區域等，民眾也比較不會太過恐慌，目前詢問、觀望者多。

高雄翰品酒店則表示，飯店住房有零星取消，但還不很明顯，最明顯的是餐飲，原本過年圍爐在去年10月、11月就已額滿，但現在除了有尾牙取消，過年圍爐也有一些民眾取消，不過外帶年菜的客人也增加不少。

許多飯店業者指出，因應近期疫情，除了原本實聯制、戴口罩等防疫措施，環境清潔消毒的次數也增加。

觀光局表示，觀光局去年推安心旅宿標章，只要通過相關檢查，就能獲得標章，高雄市目前約有260多家飯店已取得標章。此外，防疫旅館至少1個月稽查1次，一般旅館現在也約1、2個月稽查1次，並要求業者自主管理呈報，確保落實防疫措施。（編輯：陳仁華）1110123