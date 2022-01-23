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首批默沙東口服藥24日抵台？ 陳時中：密切聯繫

2022/1/23 15:09（1/23 15:22 更新）
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圖為輝瑞生產的COVID-19口服抗病毒藥物。（Pfizer/Handout via 路透社）
圖為輝瑞生產的COVID-19口服抗病毒藥物。（Pfizer/Handout via 路透社）
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（中央社記者陳婕翎、余曉涵台北23日電）國內COVID-19疫情嚴峻，台灣採購1萬份默沙東口服藥原訂最快年後到貨，據了解，首批默沙東口服藥明天清晨抵台，指揮官陳時中對時程保密到家，僅強調會密切聯繫。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，衛福部食藥署11日證實，默沙東口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）已通過緊急使用授權（EUA）審查，中央流行疫情指揮中心採購最多1萬份，將分批抵台。

知情人士透露，載運第一批COVID-19默沙東口服抗病毒藥物貨飛機已起飛，預計1月24日清晨抵達台灣桃園機場，將成為第一批抵台COVID-19口服藥，但無法透露首批口服藥的數量。

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對此，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩保持一貫保密態度，「到了就會知道」，強調口服藥物到貨後，會盡快將藥物發放至醫療院所；指揮官陳時中也說，不論是默沙東或輝瑞口服藥物過年前都有希望到貨，會密切與廠商高度聯繫。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前曾說明，默沙東口服藥主要適用於發病5天內、具有重症風險因子，且臨床上不適用其他治療方式的成人輕度至中度COVID-19確診者，用藥的病人應確實完成5天療程，並於治療結束後依規定接受隔離，以提高病毒清除率、降低傳播可能性。（編輯：方沛清）1110123

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