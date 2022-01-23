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疫情升溫 柯文哲：將開第2家加強版專責防疫旅館

2022/1/23 17:10
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（中央社記者林長順、陳昱婷台北23日電）台北市長柯文哲指出，北市已出現不明感染源，戰術須重新調整，現在每天境外移入實在太多，今天之後劍潭青年活動中心大概只剩40床，將加開第2家加強版專責防疫旅館。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，柯文哲在記者會中作上述表示。

柯文哲指出，台北市已出現不明感染源，戰術須重新調整，原本開設劍潭青年活動中心作為加強版專責防疫旅館，有234床，以為可以擋得住，但現在每天境外移入實在太多了，今天之後大概剩下40床，將加開第2家加強版專責防疫旅館。

他說，目前的確診者大多無症狀或很輕微，不可以讓這些病人去住醫院，否則更有機會傳染給其他人，現在要的是隔離非治療。

柯文哲表示，民眾若有發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等感冒症狀，應自行到藥妝店、西藥房買快篩，如果是陽性就撥打1922或台北市24小時防疫專線02-2375-3782，不要有症狀還跑去醫院、診所傳染給別人，製造大家麻煩。

柯文哲進一步表示，很多人關心要不要升級，以紐約經驗來看，有打疫苗的人不太會感染，沒有打疫苗則感染得一塌糊塗；打疫苗不能保障不會死掉，但機率低很多，還是比較好。

他說，本來計畫過年期間要施打疫苗，但不符合台灣人的文化，台灣人不太喜歡過年期間去醫院，且過年期間是活動最頻繁的時刻，現在計畫過年前1週想辦法把中央發下來的疫苗打完。

柯文哲表示，目前1922平台已預約24萬劑，會再想辦法動員醫療量能，從25日開始加開施打能量，明天下午記者會再對外說明。

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他指出，北市莫德納疫苗幾乎沒有了，剩下都是BNT，在醫學上沒有理由要偏好莫德納，兩種疫苗效果跟副作用都差不多，請市民不要再挑三揀四，有得打就好了。

媒體詢問，若長者不懂如何快篩怎麼辦？柯文哲說，過年之前，台北市7家提供公費採檢的篩檢站還會持續營運，過年期間應該還是會繼續開，但還是鼓勵大家先自救或找家人幫忙，真得不行才去醫院或篩檢站。（編輯：李錫璋）1110123

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