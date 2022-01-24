確診者足跡到4餐廳 北市發1542封簡訊通知採檢

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北24日電）台北市昨天新增一起感染源不明的家戶感染案件，從事房仲業的哥哥曾到有間火鍋、皇池溫泉御膳館等店內用，市府今天發出1542封細胞簡訊給足跡重疊民眾，呼籲盡速採檢。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，台北市長柯文哲說，今天沒有新增確診案例，但目前境外移入的陽性率實在太高，已經打過2劑疫苗且出發前PCR陰性，到了台灣還會有7%確診率，實在是太奇怪，違反醫學知識。

柯文哲表示，疫情在各地蔓延，昨天關渡、萬芳及聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區7家醫院共替605人PCR，結果都是陰性，顯示台北市目前有零星感染源，但沒有散開，將以謹慎態度繼續觀察。

台北市副市長黃珊珊補充，士林區昨天有一起一家3口家戶感染案件，其中房仲業哥哥（案18375）曾到4家餐廳內用，比照桃園西堤群聚案，已發送1542封細胞簡訊給曾到過相同地點的民眾，呼籲收到簡訊後盡速出來採檢。

黃珊珊說，今天同時公布與案18375一起用餐的新北市個案（案18397）足跡，個案曾在13日及21日到過松山區南川麵館，15日到民生雙連食堂及凱瑟琳婚紗攝影，16日去LINLI BOUTIQUE 林莉婚紗，17日去統一超商德育門市及有間火鍋。

黃珊珊提醒，現在內用的風險較高，希望餐廳多備酒精洗手液，員工在送餐、收餐的前後都要勤洗手，外場員工應佩戴面罩，口罩要確實遮蓋口鼻；民眾用餐前、如廁後勤洗手，口罩放入口罩收納袋盒而不是桌上，口罩戴上再聊天，減少雙手觸碰眼口鼻。（編輯：李錫璋）1110124

（台北市政府提供）

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