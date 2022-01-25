國道1號桃園交流道改善工程 下午2時正式通車

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（中央社記者余曉涵台北25日電）交通部高速公路局今天表示，國道1號桃園交流道動線改善工程今天正式通車，將於下午2時正式開放供用路人使用。

高公局發出新聞稿表示，斥資新台幣10億元興建的國道1號桃園交流道動線改善工程上午舉行通車儀式，並於下午2時正式開放供用路人使用。

高公局說，國1五楊段拓寬工程於民國102年完工通車後，已紓解國道1號長程車流，為進一步改善平面段桃園交流道及台4線交通壅塞情形，增設桃17線（蘆興南路）南入及北出國道1號平面段共6支匝道，與中正北路匝道銜接形成全方向匝道動線，完整桃園交流道服務功能，提供桃園、蘆竹另一進出國道通路，促進地方發展。

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高公局表示，完工後，蘆興南路匝道與通行中的中正北路匝道將形成全方向匝道動線，有效改善桃園交流道及中正北路匝道運轉效率及服務水準，紓解台4線交通壅塞問題，並滿足桃園地區未來發展的交通需求。

另外，高公局表示，改善工程也將蘆興南路至機場系統交流道間國道主線各增加1輔助車道，拓寬為雙向各5車道，以改善車流交織造成壅塞，提升此路段國道服務水準。（編輯：管中維）1110125