台科大攜手陽明交大 發展新世代通訊與感測技術

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（中央社記者許秩維台北25日電）因應5G通訊、智慧物聯網等發展趨勢，台科大與陽明交大簽訂合作，未來將深化校際合作並結合雙方優勢，研發新世代通訊與感測相關技術，共同布局智慧服務產業。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台灣科技大學校長顏家鈺與陽明交通大學校長林奇宏代表學校共同簽訂「學術交流與合作協議書」以及「合作備忘錄」，未來將鼓勵兩校師生實質交流，共創雙贏。

台科大校長顏家鈺表示，學校與產業連結深厚，透過豐沛的研究能量解決產業問題，讓研究被落實應用，也讓學生在校就能接觸產業最新動態和技術；而陽明交大在智慧應用服務領域有深厚研究與產業合作的能量，相信雙方合作，能帶動台灣智慧服務產業發展與人才培育。

台科大產學長楊成發指出，台科大在無線通訊、網路、物聯網、人工智慧、數位等領域，多年來結合創新研究與產業應用，建立深厚基礎，並成立相關的校級研究中心，未來希望與陽明交大緊密合作，並結合產業界，建立前瞻關鍵技術。

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陽明交大校長林奇宏提到，智慧應用服務的崛起，加速企業及使用者對物聯網、人工智慧、網路、通訊等前瞻技術的需求；陽明交大與台科大未來除了加強學術合作、教師合聘、研究發展等交流與合作，也會就雙方原有優勢及資源，投入新世代通訊與感測技術，以提升未來智慧技術服務。

陽明交大校務長李大嵩也表示，陽明交大在網路、通訊、智慧物聯網及人工智慧領域深耕多年，此次與台科大建立合作夥伴關係，未來將發展「無線下載技術與天線量測技術研發及實驗場域」、「先進雷達技術」、「國防通訊與感測技術」、「智慧物聯網應用」、「人工智慧視覺技術」等5大技術領域，並導入各項實務應用。（編輯：張芷瑄）1110125