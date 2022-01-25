新光三越跨足Outlet SKM Park全年平均打3折

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（中央社記者曾智怡高雄25日電）百貨龍頭新光三越首家Outlet「SKM Park」將於26日展開試營運，挑戰年營收新台幣50億元；SKM Park副董事長吳昕昌表示，60%零售、40%娛樂占比是最大優勢，且全年折扣平均3折起，更打造寵物友善環境，預估每年來客數至少700萬。

新光三越攜手國際知名outlet開發團隊TOC打造SKM Park，占地達8萬7000平方公尺，樓地板面積約16萬平方公尺，將有約220家店舖進駐以及50個獨家品牌，打造Outlet購物、生活體驗、餐飲美食、休憩娛樂等4大生活享受。

吳昕昌受訪時表示，作為集團新里程碑，SKM Park的定位是「每個人的尋寶樂園」，跳脫百貨公司同業種同區空間配置概念，「時尚店旁邊可能賣咖啡」，盼提供消費者尋寶樂趣，應會替市場帶來新氣象。

談及SKM Park亮點，吳昕昌說，60%零售、40%娛樂占比是最大優勢，觀察目前其他outlet、購物中心、百貨等，娛樂服務比例都未達這個程度；另也會持續導入更多品牌，並以最大化折扣角度與品牌簽訂合約，「有的甚至會到1折，平均都有3折」。

吳昕昌說，消費者每日所需不外乎就是食衣住行育樂，「我們通通都有」，吃飯、購物、逛街逛累可以按摩、剪洗髮，甚至可帶毛小孩一起前來，SKM Park提供寵物推車租借服務、排泄物自助清理箱等，打造寵物友善環境，未來也會繼續挖掘更多寵物相關生活風格類品牌，若有機會導入寵物按摩店也會很有意思。

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適逢本土疫情再起時展開試營運，吳昕昌表示，會謹慎面對接下來的疫情變化，進行滾動式調整，量體溫、實聯制等措施均會落實；過年期間確實有些活動因應疫情有些調整，例如降載或活動延期。

SKM Park總經理毛顯國表示，主力客層是自駕，搭乘高鐵、台鐵、捷運等一小時車程內前來的消費者，範圍包含高雄、嘉義、台南、屏東等地區；同時也是離國際旅客最近商場，捷運只需一站，每年來客數預估700萬人次，並視疫情發展與邊境管制措施放寬程度，來客數有機會上看800萬人次。（編輯：張均懋）1110125