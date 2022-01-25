花蓮確診足跡集中金三角商圈 至紅豆餅攤、虱目魚專賣店

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

花蓮縣政府25日公布COVID-19確診者案18521的花蓮足跡，主要在花蓮市區金三角商圈一帶，環保局人員進行清消。（花蓮縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月25日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣25日電）花蓮縣政府今天公布COVID-19確診者案18521的花蓮足跡，主要在花蓮市區金三角商圈一帶，這名20多歲女子已打過1劑AZ、1劑BNT疫苗，被衛生單位歸為突破性感染。

中央流行疫情指揮中心今天公布新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者案18521，是案18495的朋友。案18495是宜蘭長榮鳳凰酒店員工，18日出現咳嗽流鼻水症狀，直到23日確診。

花蓮縣衛生局下午召開防疫記者會說明，案18521居住及工作地在桃園，17日曾與案18495聚餐、20日出現身體痠痛、鼻塞、咳嗽有痰等症狀，原以為是感冒。

23日回花蓮爺爺、奶奶家幫忙過年前打掃，得知朋友確診後，自行購買居家快篩試劑為陽性，再到醫院PCR採檢，昨天確診，Ct值22.3，經安排後收住醫院隔離治療。與她同住的爺爺、奶奶採檢後均為陰性。

衛生局公布案18521在花蓮的足跡，23日下午搭乘422號班次火車到花蓮，去過上海街虱目魚專賣店，中華路銀樓、中山路日藥本舖、公正街童裝、服飾店、中正路服飾店、摩曼頓、紅豆餅攤，24日到吉安海岸路買早餐、7-11、藥妝店。

目前採檢24名接觸者，皆為陰性；匡列10名接觸者居家隔離。提醒曾出入相關場所者，2月7日前監測自我健康，若有上呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應戴醫用口罩，儘速就醫，不得搭乘大眾運輸工具。

衛生局長朱家祥在防疫記者會中說明，除在年貨大街設置疫苗接種站之外，1月28至30日、2月4至6日在花蓮火車站前站出口也設置疫苗接種站，凡年滿18歲以上民眾，均可接種第1、2、3劑BNT疫苗；也鼓勵民眾上網申請「數位新冠病毒健康證明」，方便在年假期間各種場合所需。（編輯：郭諭儒）1110125