統一超結盟超市與保險業 投保可獲點數回饋

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（中央社記者曾智怡、蘇思云台北25日電）統一超商今天宣布，OPEN POINT生態圈即日起擴及超市與人壽保險2大產業，無論是到美廉社採買、投保國泰人壽指定保單皆可獲得點數回饋；國泰人壽表示，盼結合統一超商旗下消費場景，產生更多金融服務的機會。

統一超商今天發布新聞稿表示，OPEN POINT生態圈自2014年成立，以會員、點數、支付3大策略持續創新、整合，共同服務1400萬會員，至今整合超過50大產業品牌，打造跨通路生態圈，帶動會員活躍率持續兩位數成長。

統一超商再擴大與集團外合作，凡OPEN POINT會員至美廉社購物，即可使用OPEN錢包或icash Pay支付，享有不限金額、筆筆回饋OPEN POINT，擁有美廉社會員另享雙重累點。

根據財團法人保險事業發展中心統計，台灣民眾平均擁有2.6張保單，投保已成現代人生活必需。

統一超商表示，為滿足高投保需求，OPEN POINT生態圈攜手國泰人壽針對OPEN POINT會員的使用場景，推出「OPEN POINT會員任務」活動，透過APP引導至國泰人壽網路投保，就能投保投資型保單、意外險、旅平險等保險商品，並有機會獲得最高300點OPEN POINT點數回饋，未來將推出更多符合會員生活場景的保險商品與服務。

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國泰人壽表示，觀察消費者時間碎片化、使用場景容易在大型的生態圈平台，這是國壽想發展場景金融的契機，希望做到在對的時間、對的場景，提供客戶對的產品。

國壽表示，統一超商是國泰集團重要的生態圈合作夥伴，過往在銀行領域也有合作經驗。這次從支付到跨足金融保險，希望結合統一超商旗下食衣住行育樂的消費場景，針對客戶的需求和風險，規劃場景保險，產生更多金融服務的機會。