調查：7成企業偏好員工進公司 上班族最愛混合式辦公

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（中央社記者曾智怡台北26日電）COVID-19疫情推升員工居家辦公（WFH）比例，但人力銀行調查，仍有逾7成企業偏好員工進公司工作，混合式占29%、WFH僅0.3%。上班族則最青睞混合型態，占比65%，WFH為5%。混合式中，雙方對「3天進公司加2天WFH」最有共識。

為協助企業與上班族了解居家辦公意見，104人力銀行啟動「循環式調查」，調查期間在2021年12月至今年1月，以徵才企業和求職會員為調查對象，分別啟動3波網路調查，並在第3波將企業、求職會員雙方看法提供給對方，期望縮小雙方認知差距。

企業端有效樣本共計3419份，求職會員有效樣本共計3390份，信心水準95%。

去年5月台灣一度進入COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情三級警戒，根據調查，當時有58.1%的企業與37.7%的上班族曾WFH；Omicron變異株緊張之前，仍在WFH的企業與上班族約5%，104人力銀行表示，疫情若升溫，遠端工作比例將增加。

104人資長暨整合招募服務處資深副總鍾文雄表示，由於去年疫情突然爆發，許多企業在未做好充足準備即進入WFH，因此受訪企業中，WFH工作效率淨流失46個百分點，工作產出則淨流失41個百分點。

反觀上班族自覺WFH對工作影響程度較為輕微，無論工作效率、產出淨流失僅3%，與進辦公室差異不大。

不過，鍾文雄指出，對於上班族自評的結果，透過循環調查，有49%的企業不認同，顯示上班族過度輕忽WFH對工作的影響。

根據調查結果，鍾文雄指出，企業與上班族一致認為WFH有3大幫助，第1，提高員工滿意度；第2，吸引關鍵人才；第3，節省辦公室租金。不過，是否有助於提高工作效率則意見分歧。

觀察企業與上班族對於進公司、混合式、WFH等3大工作型式的偏好，企業偏好進公司占71%，混合式29%，且以3天進公司加上2天WFH比例最高；WFH僅占0.3%，顯示企業仍希望「看得見」員工。

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至於上班族最青睞混合式，占比達65%，同樣以3天進公司加上2天WFH比例最高，進公司30%、WFH僅5%，顯示勞工期盼在既有型式上增加彈性。

針對此結果啟動循環調查，81%的企業不會因為上班族喜好調整目前進公司的工作模式，但上班族轉趨務實，72%願維持現狀；鍾文雄指出，結果顯示上班族對WFH雖有高度偏好，但當企業無法實行時，仍會接受進公司。（編輯：楊蘭軒）1110126