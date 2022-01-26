第2階段移工引進延宕？ 許銘春：這幾天為關鍵期

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（中央社記者吳欣紜台北26日電）國內COVID-19本土疫情持續，外界關心第2階段移工引進是否2月中旬如期執行，勞動部長許銘春今天說，這幾天為關鍵期，若疫情不明朗，春節後會向指揮中心提出說明，由指揮官拍板。

許銘春今天帶隊到新北大型建案春安勞檢，會後接受媒體聯訪針對移工引進議題說明。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，移工暫緩入境，但為兼顧產業及照顧人力需求，中央流行疫情指揮中心去年11月11日宣布重新開放，並採二階段專案引進移工，今年2月14日前移工入境全數採集中檢疫，並遵守境內外防疫措施。

根據規劃，第2階段移工專案引進將於2月15日上路，但因近期國內爆發移工群聚案，外界關心移工引進時程，許銘春今天指出，目前還沒向指揮中心提報第2階段引進時間，仍正在觀察疫情狀況。

許銘春說，桃園移工染疫事件爆發後，這幾天為關鍵期，必須持續關注篩檢、居家隔離狀況等。

許銘春指出，假設狀況好轉、疫情穩定，就會照原來的開放時間，但如果疫情仍不明朗，就會在春節後、針對屆時的疫情狀況向指揮中心提出相關說明，由指揮官拍板時間。

許銘春強調，開放時間會以民眾健康、安全為第一考量。（編輯：張芷瑄）1110126