更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感
國際

特派專欄／韓國年輕人看總統大選 就業、買房政見影響政黨觀感

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔
生活

換新鈔重點一篇看懂 金融機構地圖這裡查、24至28日可兌鈔

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
疫情
新聞專題
疫情2/300

遠雄自貿園區案增14人確診 亞旭須持續停工

2022/1/26 14:48（1/26 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
遠雄自貿園區26日增加14人確診。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
遠雄自貿園區26日增加14人確診。（圖取自遠雄自貿港區網頁ftz.com.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧、江慧珺台北26日電）國內今天新增46例COVID-19本土個案，以遠雄自貿園區確診增加14人最多，指揮中心指揮官陳時中說，除亞旭須持續停工、定期篩檢，加值園區其餘公司可恢復營運。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北兩頭燒，亞旭公司2名員工1月9日到西堤餐廳用餐後，直到後來有症狀，公司再三釐清才發現他們曾到西堤餐廳用餐，經採檢確診，擴大採檢發現遠雄自貿園區多家公司都有染疫個案。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，已於24日安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗，共4500人；25日加值園區A棟及B棟進行第2次採檢，共3000人，發送（含家人）家用快篩，釐清疫情規模。

陳時中說，由於24日安排自貿區其他公司員工進行PCR檢驗後，發現除了加值園區外，自貿園區內其餘場所人員皆為陰性。25日加值園區A棟及B棟二採後，則仍然檢出5人陽性，皆為本國籍員工；居家隔離對象也有7名外籍員工及2名本籍員工陰性轉陽性。

遠雄自貿園區案目前累計116人，陳時中說，依照上述採檢情況，決定亞旭須持續停工，員工須定期進行快篩，加值園區其餘公司，只要在前進指揮所審視大樓分流、共餐及是否可落實自主健康管理監測情況後，可陸續復工。（編輯：陳仁華）1110126

延伸閱讀
桃園某幼兒園姐妹染疫案擴大 叔叔、堂弟妹及同學等8人確診桃市府公布確診者足跡 曾赴全聯、火車站等7處北市房仲群聚增3人確診 松山區幼兒園師用餐染疫
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀