北車接種站湧人海 北市聯醫籲依號碼牌報到

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台北車站接種站隨到隨打服務將自28日起因應春節暫停，26日湧現排隊人潮，有人上午便席地而坐等候下午施打。（讀者提供）中央社記者陳昱婷傳真 111年1月26日

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北車站接種站隨到隨打服務將自28日起因應春節暫停，今天湧現排隊人潮，甚至蔓延到站外。北市聯醫回應，明天同樣僅2400劑BNT疫苗量能，呼籲民眾依號碼牌時間報到施打。

台北車站大廳疫苗接種站下午診次提供隨到隨打，今、明2天各有2400劑BNT疫苗量能，並從28日開始因應春節返鄉潮暫停服務。

不過，隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情升溫，疫苗打氣逐漸提升，北車接種站今天甚至出現等待打疫苗的人山人海，引發怨言。

有預約上午施打第3劑莫德納疫苗的民眾表示，11時到現場時，就看到一堆人坐在地上，還以為連預約都要排隊，一問之下才知道那些人是在排下午1時開始施打的BNT疫苗。

這名民眾質疑，既然下午場是隨到隨打，為什麼還要排隊，且這麼多人擠在車站大廳，甚至坐在地板上，根本是大型群聚，非常不合理。

台北市立聯合醫院說明，為因應排隊施打人潮，今天已開設3條施打線，並請警察及現場工作人員宣導，同時製作海報告示，每15分鐘開放100號民眾依序進場，分流施打。

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聯醫強調，明天也將開設3條施打線，並從中午12時45分開始發放號碼牌，發放的名額一定會於當天完成施打，號碼牌發完也會立即公告周知，並持續安排工作人員於現場加強引導及說明。

聯醫表示，自去年12月中旬接手北車接種站至今，已協助超過3萬8000人次施打疫苗，期盼民眾體諒現場工作人員辛勞，並依號碼牌的時間報到施打，也可多利用各地中小型施打站，避免等候過久。（編輯：張銘坤）1110126