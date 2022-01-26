屏東鹽埔查獲割鰭棄身鯊魚翅 違法漁獲逾2千公斤

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漁業署與海巡署25日查獲一艘漁船在屏東鹽埔漁港卸下袋裝鯊魚翅，26日過磅割鰭棄身的魚鰭重量，高達2031公斤，並涉及漁獲回報不實。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年1月26日

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（中央社記者楊淑閔台北26日電）漁業署表示，昨天與海巡署查獲有漁船在屏東鹽埔漁港卸鯊魚翅，今天過磅割鰭棄身的魚鰭達2031公斤，並涉及漁獲回報不實，完成調查後，將依違反遠洋漁業條例相關規定裁罰。

農委會漁業署今天發布新聞訊息指出，昨天上午接獲海巡單位通報，「順○發」漁船在屏東鹽埔漁港卸下袋裝的鯊魚翅，但是沒有鯊魚肉身，漁業署隨即派出檢查員到現場，發現確實有大批鯊魚翅。

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漁業署並說，雖然漁船經營者不願意繼續卸漁獲，漁業署仍要求經營者追回已卸下的鯊魚鰭，連同未卸出的漁獲，一起查封在漁艙內，今天上午開艙過磅，查獲割鰭棄身的魚鰭重量達2031公斤，並涉及漁獲回報不實。

漁業署重申，推動鯊魚漁獲鰭不離身措施已多年，對於鯊魚漁獲割鰭棄身行為抱持零容忍的態度，此案在相關事證調查完成後，將依「違反遠洋漁業條例有關鯊魚漁獲物處理規定案件裁量基準」決定裁罰額度。（編輯：陳政偉）1110126