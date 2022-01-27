德明科大1學生確診 7日期末考後未再入校

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（中央社記者許秩維台北27日電）德明財經科技大學今天證實，校內有1名學生染疫，但這名學生於1月7日期末考後未再到校，校內近期並無此確診學生的足跡，目前也無師生被匡列。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，近日台北市傳出有大專校院學生確診，中國科技大學昨天證實，有2名學生確診COVID-19，由於已放寒假，將請師生就近前往各縣市衛生單位篩檢，不會集中回校採檢。

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德明財經科技大學校方今天向中央社記者證實，校內有1名學生確診，由於學校在1月第1週考完期末考後就開始放寒假，這名學生在1月7日期末考結束後就未再到校，由於校內近期並無此確診學生的足跡，目前也無師生被匡列要採檢。

德明科大指出，根據校方瞭解，此確診學生是上週在校外與朋友聚餐時，有與確診者接觸，可能才因此染疫，目前在醫院接受治療，校方每天透過電話關心學生狀況；學校一直都會定期清潔消毒，除了落實量體溫，也設有防疫通道協助消毒殺菌。（編輯：管中維）1110127