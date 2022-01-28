社群軟體又有詐騙仿冒 發展署提醒民眾勿受騙

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（中央社記者吳欣紜台北28日電）許多民眾求職就業會上勞動部勞動力發展署網頁尋找相關資訊，但現傳有不肖業者冒用，發展署今天指出，並沒有設LINE及IG官方帳號，提醒民眾求職勿受騙。

勞動部勞動力發展署今天發布新聞稿再度提醒民眾小心求職詐騙訊息。

發展署指出，近來有民眾檢舉，發現發展署的名稱遭詐騙廣告冒用，在社群網站Instagram（IG）打著「發展署青年衝就業.兼職」廣告等關鍵字要誘騙民眾加入通訊軟體LINE群組與其聯繫，民眾若進而應徵可能有受騙之虞。

發展署今天聲明，LINE及IG廣告並非發展署寄送，目前已對不法業者向地檢署告發。

發展署強調，目前並沒有設置LINE及IG提供「本國人」就業相關訊息的官方帳號，如果民眾接獲推播廣告被引導須加入群組、要求提供個人資料，請務必向發展署求證。

發展署也提醒，目前辦理的相關就業促進措施及青年就業相關計畫，都是以勞動部勞動力發展署官網、台灣就業通網站以及台灣就業通的臉書內容為主。

發展署也呼籲，業者勿以身試法，如果發現不法事證，將會立刻移送法辦，絕不寬貸。（編輯：陳政偉）1110128