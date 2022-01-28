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農曆春節到遊樂園 有機會抽百萬獎金

2022/1/28 17:23
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（中央社記者余曉涵台北28日電）農曆春節連假將至，交通部觀光局表示，為了吸引旅客到主題樂園遊玩，除了推出票價優惠外，還能讓旅客抽出百萬現金。

交通部觀光局今天發出新聞稿表示，為了吸引遊客前往主題樂園，特別與台灣觀光遊樂區協會合作推出百萬現金抽獎活動，即日起至4月30日購票入園自由行旅客，均有機會抽到最大獎新台幣100萬元。

另外加碼月月抽獎，共有超過1500項總值超過100萬元的飯店住宿券或主題樂園門票，為了迎春納福，讓新春有個好彩頭，提醒遊客拿到抽獎憑證後儘速完成登錄。

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觀光局表示，春節期間主題樂園推出福氣好康活動，並搭配大眾運輸提供入園優惠，如野柳海洋世界使用政府消費券最高滿1000元送150元回饋金、小人國主題樂園憑客運到園車票享450元、六福村主題樂園未滿12歲兒童免費，麗寶樂園12歲以下兒童免費、劍湖山世界生肖屬虎99元、頑皮世界兩人同行799元、義大世界生肖屬虎獨享199元、遠雄海洋公園國旅券2人同行1000元。

觀光局表示，因應防疫規定，業者將利用園內廣播系統、官網、社群媒體、LED電子看板等方式，加強宣導維持社交安全距離與戴口罩，除了定期進行環境整理及消毒外，針對遊客經常接觸如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所、遊樂設施等處，每日環境清潔消毒頻率至少8次以上，樂園防疫用心，讓遊客玩得安心。（編輯：張雅淨）1110128

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