北市BNT疫苗還有逾8萬劑 柯文哲籲中央再開預約

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（中央社記者陳怡璇、蕭博文台北28日電）台北市長柯文哲今天表示，民眾偏愛莫德納疫苗，但其實醫學上BNT跟莫德納沒有差別，而北市還有8萬多劑可預約，呼籲中央再給登記一次，或考慮重啟北市預約系統。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會。市長柯文哲表示，中央第21期疫苗預約，北市提供13萬2922劑BNT疫苗，還有8萬3424劑沒人預約，反觀莫德納12萬9470劑全部被約滿。

柯文哲呼籲，醫學上BNT跟莫德納看不出差別，請民眾不要堅持莫德納，可以打就去打，而第21期2月7日才接種，既然還有時間，看中央要不要再把1922平台開放預約，讓莫粉「回心轉意」。

柯文哲說，如果中央不方便，他考慮重啟北市疫苗預約平台，但原則上還是不要兩個系統並行。

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另一方面，副市長黃珊珊表示，17至28日北市加強稽查餐飲業防疫作為，查了240家，正在輔導65家改善缺失，大多是沒記錄員工體溫、消毒或入口量體溫沒做好；春節期間北市也會確實查核實聯制有無落實。

此外，媒體提問北市雙層觀光巴士被禁餐一事。副市長蔡炳坤回應，因疫情升溫，北市上週六接到交通部公文表示交通運輸上禁飲食，所以先停止。但其實觀光餐車性質與一般公車不同，因是特定對象、又沒有上下車問題，是一路到底行駛，已經行文給中央希望開放。（編輯：張銘坤）1110128