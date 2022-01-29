春節連假首日 南迴公路車流順暢

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）春節9天連假今天展開，上午南迴公路、東海岸台11線、台東縱谷台9線車流順暢。警方表示，今年春節除夕前有2天的緩衝期，可望分流車潮。

台東縣警察局大武分局交通組長詹勳昌接受中央社記者電話訪問時表示，上午9時過後，南迴公路北上和南下車流相當順暢，易塞路段草埔段、多良段及台東市區，平均車速都能到60公里以上；另縱谷線及東海岸，車輛行駛也順暢；不過天雨路滑，提醒駕駛放慢速度。

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詹勳昌表示，今年春節除夕前有2天的緩衝期，讓不少返鄉民眾提早上路，時間充裕下，不會集中在特定時間，大大分流車潮，也有可能疫情關係，讓有些民眾選擇不返鄉，但初二（2月2日）及初三（2月3日）可能會有一波出遊潮。

公路總局預估台東地區春節車流高峰期為昨天及今天的返鄉潮；2月1至4日出遊潮及2月3日至6日返工潮。不過，首日未見大批車潮湧入南迴公路及台11線，用路人感到一路非常順暢。（編輯：管中維）1110129