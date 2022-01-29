高雄新增6確診 高雄港、宜蘭飯店相關各增3例

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高雄市長陳其邁（中）29日下午在COVID-19防疫會議會後記者會上表示，高雄新增6個確診個案，其中有3個是高雄港疑似群聚感染的延伸，另外有3個個案是宜蘭飯店的感染。中央社記者曾以寧攝 111年1月29日

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄今增6人確診，其中有1人與確診者在社區接觸2分鐘染疫，全社區共20人匡列隔離；並有3人與宜蘭飯店有關。陳其邁說，宜蘭案可能已在個案就讀幼兒園進入第2波傳染。

高雄市長陳其邁今天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議會後記者會上表示，高雄新增6個確診個案，其中有3個是高雄港疑似群聚感染的延伸，另外有3例是宜蘭飯店的感染。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說明，高雄港群聚延伸部分，案18800是案18307的同住接觸者，23日已匡列隔離，27日發生症狀就醫確診；案18772是18211的職場接觸者，已被匡列隔離，隔離期間28日出現症狀就醫確診。

另外，案18775是小港區民眾，與另一名高雄港相關確診者是住上下樓鄰居，在20日上午曾在公寓樓下停車空間接觸2分鐘，研判是因此染疫。

宜蘭飯店相關感染個案部分，潘炤穎說，昨天案18703與其2名小孩（19749、18760）確診，經疫調發現她在23日有與18773、18774和另一位在台南已公布個案有聚餐吃飯，因此傳染；另經匡列案18749在大寮區某幼兒園有接觸的教職員工生，同班的案18771也發現確診。

潘炤穎並表示，經調閱監視器發現，學齡前小朋友要落實戴口罩、個人衛生習慣很困難，加上共用教具、空間，上課當中有互動和身體碰觸，非常擔心在園區會有疫情擴大風險，因此包含192名學童與25名教職員工都已匡列隔離。

陳其邁也說，染疫小朋友從宜蘭回到高雄已有10天，以Omicron變異株潛伏期3、4天來看，在幼兒園群聚部分可能至少已有2波流行，為把風險控制在一定範圍，市府會詳細檢查、調閱、比對相關足跡和錄影帶，進行風險管控。但目前感染者Ct值高、傳染力較低，應是這些人剛開始的時候就已經找到，並且有些名單不齊的市府還會再繼續查證。

會中有媒體提問，宜蘭飯店相關個案有無可能是高雄港相關群聚的延伸；陳其邁回應，宜蘭飯店相關個案感染的是Omicron美國變異株，與高雄港關連不大。潘炤穎並表示，已經收到宜蘭提供的在飯店業者可感染期期間所有住宿者名單，市府已在聯繫，並會持續進行相關接觸者匡列。

另外，針對同公寓因停車場接觸2分鐘就傳染部分，潘炤穎說，經市府現場瞭解，判斷可能傳播的環境風險較高，已擴大匡列隔離同社區共20名住戶，並在附近設置篩檢站。

陳其邁說，經了解，因這公寓較老舊，浴室通風和排煙管等設計都比較不佳，市府會再安排檢查確認風險，但目前看來是傳染病很容易傳播的地方，尤其是呼吸道疾病。（編輯：李亨山）1110129