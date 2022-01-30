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高雄防疫隔離中過年人數 攀升至2千多

2022/1/30 15:52（1/30 16:06 更新）
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農曆春節將至，高雄市政府為感謝所有居家隔離者配合防疫措施入住防疫旅館，準備禮盒及水果，29日起陸續送至防疫旅館。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月30日
農曆春節將至，高雄市政府為感謝所有居家隔離者配合防疫措施入住防疫旅館，準備禮盒及水果，29日起陸續送至防疫旅館。（高雄市觀光局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年1月30日
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市衛生局今天指出，統計截至28日下午4時止，高雄COVID-19居家隔離管理人數達2252人，但持續疫調居隔者增加中。明天就是除夕，不少人得在防疫旅館中過年。

高雄市政府觀光局另發布新聞稿表示，被市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫調匡列隔離者均須入住防疫旅館，以降低社區感染風險，有效控制疫情傳播鏈。過年將至，為感謝所有居隔者配合防疫措施，市府準備禮盒及水果致贈，另也發放春節慰問金慰勞防疫旅館員工。

觀光局指出，市府疫調匡列須居家隔離者人數增多，為減輕市民負擔，被匡列的居隔者，只要是高雄市民，將由市府負擔其住宿費用；非高雄市民但在高雄就業、就學的民眾被匡列隔離，也同樣適用。

另外，有高雄市民今天向中央社記者投訴，指稱前天到某吃到飽餐廳用餐，昨天接到市府衛生局電話通知，因與COVID-19確診者足跡重疊須匡列隔離，小年夜就得入住防疫旅館，須隔離過年。

投訴者表示，他今天上午原本要搭防疫計程車先去醫院採檢，再入住旅館，沒想到上午向衛生局說明有流點鼻水，就被判定有症狀，改用救護車把他載走。

對此，高雄市衛生局表示，確診個案還在疫調中，但有先通知相關匡列隔離者，人數還在統計。（編輯：戴光育）1110130

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