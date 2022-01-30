除夕國道5路段易塞車 0至5時暫停收費

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）明天是春節連續假期除夕，交通部高公局預估國道有5路段可能出現壅塞；凌晨0時至5時暫停收費，鼓勵民眾多加利用。

高速公路局今天晚間發布新聞稿說明，小年夜下午國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、國3南向土城至樹林，其餘路段行車順暢。截至下午5時，國道交通量為61.7百萬車公里，預估今天交通量為95百萬車公里，仍在預期範圍。

高公局交管組科長蔡明哲晚間告訴中央社記者，即使今天是小年夜，高速公路的路況也非常良好，甚至連國5車速都維持在平均時速60公里上下，交通量也比去年同期減少約3%至7%，研判與今年春節連假天數多，在除夕前有2天假日分散車流有關。

明天是除夕，高公局預估，國道交通量為90百萬車公里，為平日年平均的1倍，其中南向交通量可達52百萬車公里，為平日年平均的1.2倍。蔡明哲說，除夕高速公路的路況研判與今天差不多，大塞車機率低，但仍有部分路段可能壅塞。

高公局預判明天重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

因應除夕國道車流量，高公局祭出疏導措施，包含除夕0至5時暫停收費、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、匝道儀控；至於現有開放路肩措施將照常實施，國5宜蘭至頭城北向路段也會機動開放路肩供大客車行駛。

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另外，據高公局資料顯示，今天高速公路部分路段因發生追撞事故，造成車流回堵，其中下午2時18分國3南向161.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約3公里。

下午3時42分則是在國1南向88公里處發生3輛小客車追撞事故，占用外側車道，已於下午3時51分排除，造成後方車流回堵約2公里；下午4時40分於國1南向146.8公里處也發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，造成後方車流回堵約2公里。（編輯：唐聲揚）1110130