好兆頭？四寶爸聞到特殊香氣刮走百萬獎金

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

新竹縣一名年約40歲的四寶爸挑選刮刮樂時跟店員分享，前一天聞到一種特別的香味，聞起來很舒服，沒想就刮中「2000萬超級紅包」的三獎，新台幣100萬。（示意圖／中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北1日電）春節期間刮刮樂買氣旺盛，新竹縣一名年約40歲的四寶爸挑選刮刮樂時跟店員分享，前一天聞到一種特別的香味，聞起來很舒服，沒想就刮中「2000萬超級紅包」的三獎，新台幣100萬。

台彩刮刮樂「2000萬超級紅包大獎」，近日又讓台灣新增3名百萬得主。

台彩今天指出，新竹縣有名年約40歲的男性日前至彩券行時，邊挑選刮刮樂邊與店員聊天，說著前一天晚上家裡沒燒香也沒拜拜，卻聞到了香氣，異於平常燒香味道，是一種很特別的香味，聞起來很舒服。

沒想到，男子聊著天就刮出「2000萬超級紅包」三獎100萬。彩券行表示，這位中獎人第4位千金預產期也在最近，人家說小孩帶財來，又碰上這種異香帶來的三獎100萬，真是好運徵兆連連。

另外，新北市土城也有幸運得主。彩券行洪小姐表示，當天刮中百萬元是名40多歲的男性，連刮4張刮刮樂全部刮中彩金，後續趁「賓果賓果」在加碼，就試買了3期沒想到全中獎。

洪小姐說，當時她建議中獎人運氣正好，可以直接挑一張2000元刮刮樂，中獎人刮完後，異常安靜的走向櫃台請店員幫忙確認，居然是刮中100萬，也開心向店員說今年能夠過個好年。

第三個得主，則是過年返回水里與家人團聚的50歲男性。台彩說，中獎人是抽空到投注站買「2000萬超級紅包」，第1張與第2張都是中2000元，第3張中了5000元，決定繼續挑第4張，居然就刮出100萬元。

台彩說，中獎人開心表示，最近工作期間眼皮一直在跳，加上夢到鯉魚，覺得會有什麼好事發生，所以買刮刮樂試試運氣，沒想到真的刮中。

根據台彩資訊，刮刮樂「2000萬超級紅包」共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元，統計至1月30日，已刮出1個2000萬元、2個200萬元+BMW休旅車、126個100萬元。（編輯：林淑媛）1110201