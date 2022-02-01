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大樂透初一開獎 一人獨得2.15億獎落苗栗

2022/2/1 22:06（2/1 22:37 更新）
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大樂透頭獎1日在苗栗公館開出，一人獨得獎金2.15億元。（中央社檔案照片）
大樂透頭獎1日在苗栗公館開出，一人獨得獎金2.15億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡芃敏台北1日電）台灣彩券公司表示，今天大樂透頭獎一人獨得，獎金達新台幣2.15億元，於苗栗公館的興煥投注站開出。下期大樂透預估銷售3億元，頭獎金額保證1億元。

大樂透第111012期今晚開獎，中獎號碼為25、45、47、08、44、34，特別號24。

台彩指出，大樂透頭獎在苗栗縣公館興煥投注站開出，一人獨得2.15億元；下期（2月2日）大樂透預估銷售3億元，頭獎金額保證1億元。

本期春節大紅包9個中獎號碼為：35、28、42、27、07、31、41、43、18；民眾購買的大樂透只要對中9個獎號中任6個，就贏得春節大紅包獎項，每組獎金100萬元。

台彩說，本期大樂透共開出27組春節大紅包，總中獎注數為31注。其中，23組為單注中獎，獨得100萬元；4組為2注均分，每注各得獎金50萬元。

截至目前，台彩累積開出大紅包組數為112組，剩餘248組，次期（2月2日）將繼續加開大紅包獎項。（編輯：林克倫）1110201

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