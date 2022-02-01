早安世界》初一早晚偏涼低溫探14度 走春車潮湧國道估8路段壅塞

中央氣象局表示，1日大年初一大陸冷氣團減弱，北部、東北部氣溫仍低，其他地區早晚也偏涼，各地低溫攝氏14至16度，中部以北及東半部雲量多較容易降雨，高溫回升不多，約19至21度，南部地區高溫24度。交通部高速公路局預估，國道初一交通量將增為平日的1.4至1.6倍，重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等8個路段。高公局建議開車北上民眾上午就出發，南向於下午時段上路，以減少車行時間。（看完整報導）

國內1月31日新增55例COVID-19病例，分別為17例本土個案及38例境外移入，無新增死亡。本土個案中高雄有9例、桃園7例、北市1例。莊人祥指出，這17例本土個案中，有10例是在居家隔離期間陰轉陽，大部分都已有掌握，目前疫情都還在控制範圍內。針對桃園美甲工作室群聚確診者曾到京站、士林夜市等公共場域，台北市衛生局已發送2885封細胞簡訊給足跡重疊的民眾，提醒注意自身健康狀況。為配合防疫，北市電影院從2月1日起加強管制，影廳內須全程配戴口罩並禁止飲食。 （看完整報導）

COVID-19流行以來，有氣喘、糖尿病及心肺疾病等慢性病患始終是確診重症高風險，使得Omicron流行以來即便輕症較多，但對有慢性病史者而言，這仍是一種致命的病毒。公衛專家表示，近期確診住院病患雖大多是沒打疫苗者，但有些打過疫苗的慢性病患確診後變重症的風險仍高，還恐加重本身的慢性病變，都會增高這些人的住院機率。 （看完整報導）

音樂串流服務龍頭Spotify陷入散播疫苗假訊息爭議，引來各方撻伐抵制。每集有1100萬聽眾收聽的Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）因不鼓勵年輕人接種疫苗，提倡使用抗寄生蟲藥物治療，引發加拿大老牌搖滾歌手尼爾楊與瓊妮密契爾先後下架音樂，對Spotify施壓。尼爾楊怒批Spotify「為錢販售謊言」，成為對生命安全造成威脅的平台。Spotify 30日宣布，將引導討論疫情的聽眾了解更多相關資訊。（看完整報導）

北韓1月30日採用「高飛軌道」試射火星12型中遠程彈道飛彈，這可能是北韓自2017年以來測試威力最強大的飛彈，也是北韓1個月內第7次發射。南韓軍方警告，下一次可能是核試驗與試射長程彈道飛彈。多家日媒解讀，這次試射代表北韓已量產火星12型彈道飛彈，並進入實戰部署階段。如果採一般射角，射程將遠達4500公里到5000公里，涵蓋美軍重要基地所在的關島，對日本的威脅也進一步升高。（看完整報導）

針對俄羅斯與烏克蘭邊境緊張，美國重量級聯邦參議員梅南德茲1月30日表示，兩黨即將就制裁俄羅斯的相關法案達成共識，只要派軍進入烏克蘭，俄國經濟就會遭「毀滅性打擊」，還強調絕不重蹈二戰前夕的姑息主義，「不容再有慕尼黑時刻」。英國外交大臣特拉斯也表示，英國下週將公布制裁法案，鎖定更廣泛多樣的俄羅斯經濟目標。（看完整報導）

84歲的旅法瑞士攝影師羅貝爾（René Robert）19日晚間在巴黎市中心自家附近一處餐廳與酒吧林立的熱鬧街區散步，疑似因身體不適倒地失去意識，行人、遊客以及從酒吧出來的狂歡人群整晚在他身邊來來去去，但沒有任何一人注意到他，更別說伸出援手，直到清早才有好心的街友發現他並打電話報警。羅貝爾經歷9小時零度下低溫煎熬，最終在醫院離世。輿論發酵，法國民眾紛紛反思社會冷漠足以殺人，盼找回更多人性。 （看完整報導）

去年和今年的農曆春節前，嚴厲執行清零的中國接連出現本土疫情，讓都市裡不少外地人在工作單位的壓力下，連續兩年沒法返鄉過年。有人戲稱，會不會從此以後，過年大家都不返鄉了？在北京，回不了家的外地人不在少數。部分人選在夏天探望家人；也有人因為工作忙，一直沒能回鄉。 （看完整報導）

47歲的藝人林志玲除夕報喜訊，在臉書貼上大手勾小手照片宣布成為媽媽，貼文寫道：「終於、終於等到小天使誕生到我們家。」除了小S、林心如等演藝圈好友留言恭喜，東京奧運期間，喜獲志玲姊姊關心水果的「鞍馬王子」李智凱也高興祝賀。日本網友祝福兩人「一定要打造一個幸福的家庭」，日本台灣交流協會也透過臉書表示，除夕聽到日台愛的結晶，海島鄰居圓滿家庭，格外高興。（看完整報導）

除夕年夜飯，一般民眾吃火鍋吃得盡興、享受歡樂年節氣氛之際，水庫與電廠值班人員留守崗位，只為確保民眾能安心用水和用電。石門電廠控制室值班人員24小時on call配合需求。他們或許需要用「大包一點」的紅包安撫老婆，但能貢獻自己，換取全台民眾安全與便利生活，早就甘之如飴。（看完整報導）

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