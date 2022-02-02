海洋廢人青創團隊 打造三零海上遊憩活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆2日電）「海洋廢人」工作室是一群愛海的大學生和研究生為理想而踏上創業路，創辦人之一鄭博元期許將戶外活動朝向零廢棄、零碳排、零事故邁進。

就讀台灣海洋大學海洋生物研究所的25歲鄭博元告訴中央社記者，看不慣部分海洋遊憩業者一心想「賺快錢」，希望客人多、流量快，但大量顧客同一時間在海上活動，如用化妝品、防曬乳或製造垃圾等造成環境壓力，可能都會直接反映在自然生態。

鄭博元說，業者須對環境及顧客負責，可以事先宣導等方式預防，以更友善方式對待環境，加上他現在最沒負擔，也沒什麼可失去，與同學商討後，決定2020年9月一同創立「海洋廢人」工作室。

鄭博元表示，一路上遇到很多難題，雖曾懷疑選擇是否正確，但從未萌生放棄念頭，透過分析問題癥結，上網搜尋或到市場探詢資訊，尋求解決方法，資金目前雖仍是問題，但團隊持續想辦法向政府機關投計畫案或到平台找通路，希望創造收益。

鄭博元說，去年5月到7月正值水上活動旺季，卻受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，民眾減少外出，「當時真的不好過」，但團隊仍持續強化創業能量，開拓新的Hi tour海拓環境友善行程，為不同客群量身訂做難易度不等的3條海上立式划槳（SUP）路線。

此外，為精進自我，疫情期間雖生意不佳、客人減少，團隊成員經由扮演教練和顧客角色，模擬帶客流程，揣摩顧客需求和可能發生的狀況，也優化和簡化流程，未來帶給顧客更好的體驗。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

工作室逐漸步入軌道，至少收支平衡，談到今年計畫，鄭博元表示，希望建立多元通路，確保提供顧客完整服務，也希望友善環境理念擴及山林、溯溪等。

基隆市政府產業發展處長黃健峰說，海洋廢人工作室是市府第1個孵出由青年行動實驗進而實現創業的青創團隊，透過場域實作加上市府業師輔導，給予團隊創業方向建議，這群平均年齡不到24歲的學生成立公司，以海洋環境議題、海洋生物知識、協助弱勢兒童教育、獨木舟及SUP教學等為創業理念，深根八斗子，帶動地方創生，累積創業能量。（編輯：李明宗）1110202