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穿鎧甲拿泡綿兵器 實境角色扮演彷彿置身古早戰役

2022/2/3 14:08（2/3 14:31 更新）
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戰爭實境角色扮演（LARP）遊戲近年從歐美傳入，假日偶爾會看到一群人身穿各種時代服飾、手持泡綿材質的兵器在公園「廝殺」。中央社記者游凱翔攝 111年2月3日
戰爭實境角色扮演（LARP）遊戲近年從歐美傳入，假日偶爾會看到一群人身穿各種時代服飾、手持泡綿材質的兵器在公園「廝殺」。中央社記者游凱翔攝 111年2月3日
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（中央社記者游凱翔台北3日電）戰爭型實境角色扮演（LARP）遊戲近年從歐美傳入，每到假日總會看到一群人身穿各種時代服飾、手持泡綿材質的兵器在公園「廝殺」，彷彿置身百年前戰役現場。

近期影音串流平台「Disney+」的漫威（Marvel）影集「鷹眼」，男主角鷹眼認識了一群在公園玩戰爭型LARP的朋友，這些人有的是消防人員、有的是警察，他們總在關鍵時刻挺身協助鷹眼擊退敵人。

這種風靡國外的戰爭型LARP（Live Action Role Playing），近幾年傳入台灣，週末假日民眾偶爾會看見身著古羅馬鎧甲、維京裝扮等的愛好者於各地公園草地上，手持泡綿材質的兵器「相互廝殺」，並還原或改編歷史知名戰爭，彷彿置身百年前的戰役場景，相當有趣。

身為戰爭型LARP愛好者的尖端科技軍事雜誌編輯李思平接受中央社訪問時說，LARP為實境角色扮演，在國外風靡多時，約5年前引入台灣，並於1年前開始有戰爭型LARP的發展，目前仍算小眾，全台實際參與活動者約300至400人。

李思平表示，LARP是廣義詞，又分戰爭、歷史、科幻、奇幻等類型，但無論何種類型，服裝為靈魂所在。透過還原歷史場景的服飾帶入遊戲感，但也因遊戲時必須著特定服裝，總被外界稱為是類似於動漫愛好者的Cosplay（角色扮演），但兩者最大不同在於，LARP強調親身遊玩和互動，Cosplay主要是靜態拍攝或表演。

戰爭型LARP顧名思義是以戰鬥為主，不特別限制遊戲年代與背景，但都是以刀劍等「冷兵器」為主，與使用BB槍的生存遊戲不同；由於是泡棉武器間的對打，過程相當安全。

李思平在遊戲過程中也將古代戰術戰法元素帶入，他說，在戰爭型LARP中，雖然兵器、玩家規模與古代戰爭不同，但透過參考和調整，仍能發現古人智慧。

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他舉例，在大部隊戰爭，中線使用堅強的重步兵，兩側使用輕步兵保護，就可以穩定推進，並趁機派遣預備隊進行迂迴攻擊，又或是在小部隊戰鬥中學習鴛鴦陣兵器混合概念，就能發揮小部隊但戰力最大化特點，實現「長短相雜，刺衛兼合」。

談到玩戰爭型LARP帶來的成就感，LARP南區推廣人羅中辰告訴中央社記者，他喜歡玩遊戲，體驗統領萬軍、與隊友在戰場上殺敵的感受，每個人心中都有英雄夢，若能夠還原或演繹史實，光用想的就令人開心，這就是戰爭型LARP吸引人的地方。（編輯：楊蘭軒）1110203

戰爭實境角色扮演（LARP）近年漸漸在台灣流行。圖為玩家在松山文創園區進行展示與體驗。中央社記者游凱翔攝 111年2月3日
戰爭實境角色扮演（LARP）近年漸漸在台灣流行。圖為玩家在松山文創園區進行展示與體驗。中央社記者游凱翔攝 111年2月3日
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