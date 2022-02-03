初四國道9路段恐壅塞 高公局籲北向上午出發
2022/2/3 18:59
（中央社記者黃巧雯台北3日電）交通部高速公路局今天說，預估明天大年初四國道1號北向西螺-埔鹽系統等國道9路段恐壅塞，建議北向用路人儘量上午出發。
重點壅塞路段預計將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。
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高公局表示，明天國道相關疏導措施包括下午1時到6時國1高雄端到湖口、國3九如到大溪，各交流道北向入口高乘載管制、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、上午7時到晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，上午7時到晚間7時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，
其他措施包括單一費率、國3新竹系統到燕巢系統採單一費率再8折收費、0時到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：李明宗）1110203
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