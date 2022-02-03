更多編輯台推薦新聞：
前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台
產經

前鴻海經理捨棄300萬年薪 打造「師虎來了」水電修繕共享平台

暖化重創生態 科學家：升溫就算控制在攝氏1.5度 珊瑚也會滅絕
國際

暖化重創生態 科學家：升溫就算控制在攝氏1.5度 珊瑚也會滅絕

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／書店結合護理專業 無論如河成療癒空間
首頁 / 生活

初四國道9路段恐壅塞 高公局籲北向上午出發

2022/2/3 18:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北3日電）交通部高速公路局今天說，預估明天大年初四國道1號北向西螺-埔鹽系統等國道9路段恐壅塞，建議北向用路人儘量上午出發。

重點壅塞路段預計將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

高公局表示，明天國道相關疏導措施包括下午1時到6時國1高雄端到湖口、國3九如到大溪，各交流道北向入口高乘載管制、下午2時到晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口高乘載管制、上午7時到晚間12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，上午7時到晚間7時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口，

其他措施包括單一費率、國3新竹系統到燕巢系統採單一費率再8折收費、0時到5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：李明宗）1110203

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族