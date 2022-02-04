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王國材視察高公局 籲善用1968行駛時間預測功能

2022/2/4 13:44（2/4 13:51 更新）
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交通部長王國材（圖）4日視察交通部高速公路局北區交通控制中心，呼籲民眾善用1968APP的行駛時間預測功能。（高公局提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年2月4日
交通部長王國材（圖）4日視察交通部高速公路局北區交通控制中心，呼籲民眾善用1968APP的行駛時間預測功能。（高公局提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年2月4日
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（中央社記者蕭博文台北4日電）今天是大年初四，交通部長王國材上午視察高公局北區交通控制中心，瞭解國道疏運情形，也呼籲民眾善用1968APP的行駛時間預測功能，並避開壅塞時段。

交通部高速公路局發布新聞稿指出，王國材特別關心春節連假高速公路交通疏運情形，今天在高公局主秘彭煥儒陪同下，視察高公局北區交通控制中心，瞭解國道疏運情形，同時慰勉執勤作業人員辛勞。

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新聞稿提到，高公局向王國材提出的初步彙報指出，今年春節小年夜至初三，南向交通量減少9.3%，壅塞率減少1.5%；初二至初三，北向交通量減少9.2%，壅塞率減少3.0%；事故部分，今年初三165件，較去年同期188件減少12.2%。

王國材則當場指示高公局利用空間移轉，於系統交流道前宣導用路人充分利用路徑導引標誌，進行國1、國3及台61路徑選擇；另運用時間分流，善用1968APP的行駛時間預測功能，並精進提供用路人較佳的出發時間，以避開壅塞時段。（編輯：張銘坤）1110204

交通部長王國材（右）4日視察交通部高速公路局北區交通控制中心，瞭解國道疏運情形，同時慰勉執勤作業人員辛勞。（高公局提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年2月4日
交通部長王國材（右）4日視察交通部高速公路局北區交通控制中心，瞭解國道疏運情形，同時慰勉執勤作業人員辛勞。（高公局提供） 中央社記者蕭博文傳真 111年2月4日
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