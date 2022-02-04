初五國道9大易塞路段出爐 高公局籲北返上午出發

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春節連續假期進入尾聲，高公局建議5日要北返的用路人趁上午時段出發。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺台北4日電）春節連續假期進入尾聲，高公局估計，明天大年初五國道有9大易塞路段，建議要北返的用路人趁上午時段出發，南下的用路人建議下午時段出發。

今天是大年初四，交通部高速公路局晚間發布新聞稿指出，下午國道壅塞路段包括國1南向五堵至汐止，北向湖口服務區至湖口、台中至台中系統、北斗至員林；國3南向高原至關西服務區、清水服務區至大甲、南雲至竹山；國5北向宜蘭至坪林；國六西向東草屯至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局指出，截至今天下午5時，國道交通量為78.8百萬車公里，預估今天交通量為128百萬車公里，仍在預期範圍。

明天是大年初五，高公局預估國道交通量為130百萬車公里，為平日年平均的1.5倍，其中北向交通量可達75百萬車公里，為平日年平均的1.7倍。

高公局也估計明天的重點壅塞路段，將出現在國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林、國6西向舊正-霧峰系統等路段。

高公局建議，南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局說明，明天國道疏導措施包括下午2時至晚間9時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道的北向入口高乘載管制；上午7時至凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口，上午7時至晚間7時封閉國1虎尾、仁德北向入口及國1王田、國3名間雙向入口。

高公局指出，其他措施還有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。（編輯：陳清芳）1110204