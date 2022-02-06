大樂透頭獎連2摃 下期獎金上看1.6億元

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（中央社記者蘇思云台北6日電）台彩表示，今晚開獎的大樂透頭獎仍無人中獎，已經連2摃，獎金累入次期，7日加開的大樂透頭獎上看新台幣1.6億元；連摃30期的威力彩也將在明晚開獎，頭獎上看9.1億元。

春節假期最後一天，大樂透第111017期今晚開獎，中獎號碼為29、34、12、42、38、24，特別號33。

此外，大樂透本期所加開的春節大紅包9個中獎號碼從小到大分別為04、07、10、11、20、21、41、42和44，台彩表示，本期共送出21組100萬元，總計25注幸運中獎，其中17組為單注中獎，每注獨得100萬元獎金，其餘4組為2注均分，每注各分得獎金50萬元。

台灣彩券公司表示，售出本期春節大紅包中獎彩券投注站共24家，其中，苗栗縣公館鄉的「興煥投注站」大年初一才開出大樂透頭獎2.15億元，今晚又開出一注春節大紅包50萬元，本屆以來累計已開出4次大紅包獎項；台南市東區的「鑫富貴彩券行」大年初四才開出1注春節大紅包100萬元，今晚又開出1注50萬元；台南市北區的「來久富彩券行」今天首次開出大紅包獎項，且一口氣開出2注，中獎金額皆為100萬元。

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台彩表示，大樂透春節加碼活動從1月28日開始，連續開獎15天，總計要送出360組100萬元的春節大紅包獎項，統計到今晚為止，累計已送出220組100萬元，共261位幸運兒中獎，其中有185人獨得獎金100萬元，360組春節大紅包獎項目前還剩下140組。

台彩表示，明天（7日）大樂透還是有開獎，頭獎上看1.6億元，也會繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項。（編輯：黃國倫）1110206