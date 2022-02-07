陪長者打疫苗照服員加碼200元津貼 案家免多收費

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北7日電）為提高長者疫苗接種率，指揮中心今天宣布，3月底前居服員陪伴接種，可獲200元加碼津貼，案家免多收費，估有24萬人受惠。另打疫苗200元衛教品措施，將維持至2月底止。

春節期間COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續接種，中央流行疫情指揮中心統計，1月29日至2月6日共接種31萬9728劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率第1劑 81.83%、第2劑74.87%、基礎加強劑0.71%、追加劑23.57%。

指揮官陳時中今天在疫情記者會表示，希望3月初第3劑疫苗涵蓋率可突破5成；然而，高齡者染疫重症或死亡風險相對高，但疫苗涵蓋率進展卻慢。

指揮中心發言人莊人祥說明，不少人以為感染Omicron變異株多為輕症，事實上從英國研究來看，60歲以上感染Omicron，未打疫苗與接種3劑疫苗，致死率可相差8倍。

莊人祥說，目前台灣75歲以上長者第1劑疫苗涵蓋率75.5%，第2劑68.8%，目標則是第1劑至少80%、第2劑75%。

為提升長者接種率，莊人祥說，將與地方民政與衛生單位合作，加強外展接種服務、由熟悉的居服員陪同打疫苗、提供到宅接種或接送服務等。

針對居服員陪同接種，莊人祥說，衛生福利部推出200元加碼津貼，3月底前陪同居家服務對象打疫苗即可申報，且可同時申報「陪同外出」給付項目。

陳時中說，照服員陪同打疫苗專案每案補助200元，但受服務的案家不會額外收取部分負擔。衛福部估計，約有24萬名案家受惠，盼藉此希望提高施打率，愈多人打疫苗，保護力愈好。

此外，莊人祥說，地方政府提供接種第1、2劑疫苗者200元以下衛教品的措施，將持續至2月28日止，鼓勵18歲以上尚未接種1、2劑疫苗者，踴躍前往接種。

此外，莊人祥也說明，上月到貨約150萬劑莫德納（Moderna）疫苗，將自今天起第21期疫苗開始使用，第22期也會繼續使用，若全數提供為追加劑，可供300萬人施打。

媒體另提問，5至11歲孩童是否接種疫苗的討論進度，陳時中重申，國外疫情嚴重，5至11歲孩童接種利大於弊；但台灣國小以下孩童染疫人數僅約330人，接種疫苗是否利大於弊，將由專家討論。（編輯：陳政偉）1110207